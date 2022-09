Buone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti in vista dell'attesissimo big match di domenica sera contro il Milan a San Siro. Nella seduta di allenamento odierna ha fatto il suo ritorno in campo Hirving Lozano, che ha superato i postumi dell'influenza che lo ha tenuto ai box in occasione delle ultime due partite. Per il messicano è ballottaggio apertissimo con Politano per completare il tridente offensivo composto da Kvaratskhelia e da uno tra Raspadori e Simeone.