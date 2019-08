Il Napoli ha speso 42 milioni per portare Hirvig Lozano in Italia dal Psv, è l'acquisto più costoso della storia del club. In attesa di dimostrare tutte le sue qualità in campo, l'attaccante messicano si è presentato in conferenza stampa accompagnato dalla famiglia: "Sono contento di essere qui, in una big con grandi compagni e un tecnico meraviglioso. Adesso sto lavorando per essere al meglio della forma, è la mia grande occasione. Il Napoli è sempre stata la mia prima scelta, per fortuna è andato tutto bene. I tifosi sono fantastici". Ancelotti? Allenatore fantastico e con una grande esperienza. Mi ha visto al Mondiale in Russia, credo di averlo convinto lì".



VERSO LA JUVE - Prima volta in uno dei cinque campionati top: "Sarà un'esperienza che mi farà crescere, il calcio italiano credo che sia migliore di quello olandese. Hugo Sanchez? Per noi messicani era un idolo, spero anche solo di avvicinarmi a lui". Tra qualche giorno c'è subito la Juve: "Sappiamo che è una gande squadra, ma noi dobbiamo andare lì per vincere. Scudetto? Ragioniamo partita per partita, vediamo quale sarà la situazione. Qui voglio fare la storia. Il mio ruolo? In attacco mi piace giocare in qualsiasi posizione".

FAMIGLIA E RECORD - Il giorno della presentazione al Napoli era presente anche la sua famiglia: "Per me è importantissima, abbiamo sempre camminato insieme nella mia carriera. E' il primo messicano nella storia del club: "Sono molto felice di questo, per me è uno stimolo. Ho sempre visto la Serie A, seguivo il Napoli già da prima e ora spero di fare grandi cose insieme".​



INDIZIO DI MERCATO - Lozano ha scelto la maglia numero 11, che l'anno scorso era sulle spalle di Ounas. Un indizio che allontana l'esterno algerino, in uscita dal Napoli e in trattativa con il Nizza.