Mancava giusto l'ultimo appuntamento per il Messico e non è stato fallito. Nella notte Lozano e compagni hanno vinto contro El Salvador per 2-0, prenderanno parte ai Mondiali in Qatar.



Il Chucky è sceso in campo solo nel finale, ingresso al 64' e quindi mezz'ora di gioco per lui. Lozano farà rientro a Napoli nelle prossime ore e si unirà al gruppo solo per l'allenamento di domani.