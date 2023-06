Non è mai decollato il rapporto tra Hirving Lozano e i tifosi del Napoli. Complici le prestazioni non proprio esaltanti del messicano che in cinque anni è riuscito a fare veramente la differenza solo nella stagione 2019/20. Per il resto impatto al di sotto delle aspettative. Proprio per questo non c'è nessun rinnovo in vista, il futuro del Chucky è lontano da Napoli.



CESSIONE E CIFRE - Il suo stipendio da 4,5 milioni a stagione pesa, ma il contratto in scadenza tra pochi giorni potrebbe dare una mano. Legato al Napoli fino a giugno 2024, si conta di chiudere la cessione in questa finestra di mercato, anche per riuscire a fare cassa e non perderlo a parametro zero. Valutazione sui 20 milioni di euro, ma a 15 si potrebbe anche pensare di chiudere.



LE OFFERTE - Dall'Arabia Saudita sono pronti a proporre un ingaggio da 10 milioni a stagione per Lozano. C'è anche il Chivas de Guadalajara che vorrebbe riportarlo in Messico. La priorità dell'esterno del Napoli sarebbe quella di restare in Europa e aspetta una chiamata dalla Premier League, con il West Ham che finora non si è spinto oltre qualche sondaggio. L'alternativa araba sarebbe economicamente importante e quindi non è da escludere. Anche se il sogno di Lozano, come da lui dichiarato apertamente, resta quello di giocare nel Real Madrid. C'è Ancelotti che lo ha voluto al Napoli, ma oggi non rientra tra gli obiettivi delle Merengues. De Laurentiis attende, è pronto ad ascoltare con particolare attenzione le offerte per Lozano.