Napoli: Lukaku contropartita per Osimhen col Chelsea

L'estate 2024/25 sarà sicuramente quella in cui tantissimi grandi attaccanti cambieranno maglia e anche la Serie A non sarà da meno. E con gli intrecci del mercato che si scateneranno anche con i club esteri, non è escluso che, al termine di questa stagione, anche qualche big non possa cambiare casacca rimanendo però in forza al nostro campionato. Stiamo parlando diil cui futuro è tutt'oggi un rebus difficile da sbrogliare e che vede protagonista da un lato la, da un altro ile infine... ilIl centravanti belga, protagonista già la scorsa estate con il "tradimento", l'ideae infine l'approdo allaè arrivato in giallorosso in prestito secco da 10 milioni di euro bonus compresi e a fine stagione, se non ci sarà accordo con il, tornerà a Londra.che però difficilmente i Friedkin, che hanno confermato De Rossi ma che non hanno ancora scelto un ds, potranno mettere sul piatto a meno di una cessione eccellente. Juventus e ds, due parole che torneranno...I Blues ritengono la parentesi con l'attaccante belga chiusa e fallimentare. È vero, anche sulla panchina di Stamford Bridge c'è fermento con il nome ditornato ad aleggiare su Pochettino e con il salentino i piani per Big Rom potrebbero cambiare. L'idea del club, però, è chiara da tempo: rivendere il centravanti ri-acquistato dall'Inter per 115 milioni di euro per una cifra non inferiore ai 40 milioni (per non fare minusvalenza) e acquistare al suo posto un centravanti di livello top più giovane e con caratteristiche differentiOsimhen ha da tempo annunciato il suo addio al club azzurro con De Laurentiis che aspetta i soldi della clausola rescissoria da 150 milioni. Il Chelsea sta cercando in ogni modo di battere la concorrenza di PSG e Manchester United e nei discorsi fatti con la società è spuntata anche l'opzione di inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo dell'operazione. E qui tornano i discorsi legati a Juventus e ds., che a fine anno prenderà il posto di Meluso lasciando i bianconeri per il Napoli, aveva provato già la scorsa estate a portare Lukaku a Torino intavolando con il Chelsea un'operazione simile con Vlahovic.secondo Sky, nella testa di colui che sarà il nuovo ds. Un'idea, almeno per ora, che dovrà essere approvata anche da De Laurentiis, ma Big Rom potrebbe davvero vestire una terza maglia diversa, nel nostro campionato.