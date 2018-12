Il Manchester United si muove per Kalidou Koulibaly: come riferito dal Times, i dirigenti del club inglese hanno avuto un primo contatto con il Napoli, l'assalto potrebbe entrare nel vivo per gennaio qualora gli azzurri non si qualificassero agli ottavi di Champions League, altrimenti sarà rimandato a giugno. De Laurentiis chiede non meno di 100 milioni di euro.