oggi non ci sarà causa squalifica per l'impegno di Europa League contro ilIl portoghese, dunque, è rimasto a casa e ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:- "Può sembrare scontato ma da fuori si soffre di più nel guardare i tuoi compagni in campo e non poterli aiutare. Farò il tifo come tutti i napoletani. La guarderò da casa. Fa piacere che i tifosi mi vogliano bene, merito anche della squadra che sta andando alla grande​".- "Il segreto del nostro cammino è il lavoro che facciamo giorno per giorno. Non è giusto parlare del passato, pensiamo solo al presente e a continuare a far bene. Non subire gol ci avvicina alla vittoria, è fondamentale continuare così"​.- "Sicuramente è una delle qualità più importanti. Se non si subisce gol è più facile raggiungere la vittoria. Speriamo di dar seguito. Stasera e domenica saranno due partite importanti, difficili, vogliamo continuità".- "Io vengo chiamato Il Maestro su Tik Tok? Sapevo qualcosa ma non uso questo social network".- "La migliore difesa è l'attacco, noi abbiamo attaccanti e centrocampisti che fanno tanto lavoro sporco. Non si difende in 4, ma abbiamo giocatori che si sacrificano molto in fase difensiva".- "In questo momento siamo tutti più coinvolti in ciò che dobbiamo fare in campo. Abbiamo avuto più tempo per lavorarci e si vede in partita. A livello fisico, di corsa, c'è anche meno dispendio energetico e vuol dire che siamo messi bene in campo".- "Quella di Salerno è stata una partita complicata. Vanno fatti i complimenti all'avversario che ha dato la sua miglior prova stagionale. L'ambiente era intenso. Noi non abbiamo giocato la miglior partita però abbiamo vinto, conquistato tre punti senza subire gol dando continuità".- "Sarà difficile raggiungere quel record perché il campionato è più equilibrato. Non so se ci riusciremo ma vogliamo tutti noi un finale diverso rispetto a quell'anno lì. Ho detto che vogliamo un finale diverso perché non voglio allungarmi su quel discorso. C'è l'entusiasmo, la voglia di fare qualcosa di importante per la città, per tutte le persone coinvolte nel mondo Napoli".- "L'Inter è campione in carica, una delle più forti del campionato, impossibile lasciarla fuori dalla corsa".- "È un ragazzo splendido e un giocatore forte. Ha margini di miglioramento impressionanti, ora non è neanche al 60% di quello che può raggiungere. Saremo di supporto a lui per farlo rendere al massimo".- "Sono stato fortunato, dal primo giorno in cui sono arrivato a Napoli ad oggi ho trovato sempre grandi spogliatoi. Quello di oggi è un gruppo importante, tutti si sacrificano per il compagno. Si sta vedendo ogni volta che scendiamo in campo".- "Mi sento un po' uno scugnizzo napoletano, sono stato accolto benissimo fin dal primo istante. È una cosa bella e tutte le volte che indossi questa maglia viene di conseguenza pensare a questa cultura".