Secondo la Gazzetta dello Sport: "Questa disponibilità economica ha consentito al Napoli di presentare un’offerta all’Arsenal di 3 milioni per un prestito di 18 mesi per Lucas Torreira, con riscatto di altri 27 milioni.

I Gunners non sono entusiasti della cifra ma attendono anche che si pronunci il giocatore, che vuol prima meglio capire qual è il progetto di crescita della società azzurra.

Insomma non siamo vicini alla definizione degli accordi, ma non c’è chiusura da alcuna delle parti. Dunque si può essere discretamente ottimisti".