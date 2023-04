Testa bassa e serata amara per Alex Meret, il suo Napoli esce dai quarti di Champions League dopo il pareggio di stasera contro il Milan e la sconfitta nella gara d'andata a San Siro: "Oggi abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che loro si sarebbero difesi per poi ripartire. Per gran parte della partita abbiamo avuto il pallino del gioco; peccato aver trovato il gol così tardi, ma abbiamo poco da recriminare. Dobbiamo subito rialzare la testa perché ci aspetta un’ultima parte di campionato importante. C’è delusione, volevamo vincere perché era nelle nostre possibilità”.