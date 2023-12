La stagione del Napoli non è iniziata benissimo, i primi quattro mesi vedono i campioni d'Italia in questo momento addirittura fuori dalla zona Champions. Esono troppi i gol subiti fino ad oggi (17 in campionato, 10ª difesa in Serie A).che passa dall'annata precedente in cui ha salvato in più di un'occasione i pali azzurri a questa in cui sta emergendo qualche sbavatura di troppo.- Il ruolo del portiere è così, al minimo errore partono le critiche, però Meret non ha mai raccolto la piena fiducia da parte dei tifosi. Anzi, quest'anno il disappunto verso le prestazioni dell'ex Spal e Udinese sono diventate ormai una costante. E forse la pressione si inizia a far sentire,: a Madrid molto bravo in un paio di interventi, ma è stato decisivo il suo "buco" sulla conclusione vincente di Nico Paz, così come contro l'Inter due giorni fa nella gestione ha mostrato insicurezza e sul 3-0 di Thuram l'uscita non è stata delle migliori.che si possa rivedere la gerarchia tra i pali., che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente.ha ribadito un concetto appena una settimana fa, cioè chee di questa squadra e sarà ancora così. Posto al sicuro, quindi, e con la Juve allo Stadium difenderà i pali del Napoli ancora lui.