Il Corriere dello Sport fa il punto degli infortuni in casa Napoli: "Younes è in gruppo: è questa, la migliore notizia del primo allenamento della settimana del Napoli. Oggi Meret sarà sottoposto a una tac per valutare lo stato delle cose, e dunque nei prossimi giorni sarà più facile capire quando potrà essere convocato. Magari già a Udine per cominciare a fargli respirare l’aria del gruppo".