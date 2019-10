Dries Mertens continua a segnare e a scrivere la storia del Napoli. Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga ha così commentato la doppietta rifilata ieri al Salisburgo, che lo avvicina sempre più al record assoluto di Hamsik e gli permette di superare Diego Armando Maradona, mito assoluto per gli azzurri: “Sono molto felice per la doppietta perché sono sempre più nella storia del Napoli e questo mi rende orgoglioso. Ho superato Diego che è stato l’idolo assoluto di questa città e adesso spero di raggiungere anche Marek che è a 5 gol di distanza. A lui non dico nulla, ma spero di poterlo superare presto, magari entro Natale. Questo traguardo è una gioia personale, ma anche per la squadra perché io tengo sempre al risultato del Napoli prima che per me stesso. Era importante tornare a vincere fuori casa, perché ci dà grande morale".