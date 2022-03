Tra i contratti in scadenza in casa Napoli salta di più all'occhio indubbiamente quello di Mertens. Il belga avrà l'opportunità di mettersi in mostra a Bergamo contro l'Atalanta, dato che prenderà il posto dello squalificato Osimhen. Anche se una decisione potrebbe essere già stata presa.



De Laurentiis ad oggi non ha in mente di fare qualche offerta per Mertens, neanche una al ribasso. Il futuro del belga non sembra essere ancora napoletano, la sua esperienza in azzurro va così verso la chiusura al termine di questa stagione. Lo riporta oggi Il Mattino.