Tra il Napoli e Dries Mertens non è ancora finita. Ne è convinto il Corriere dello Sport, secondo a fine stagione l'attaccante azzurro e De Laurentiis si siederanno a tavolino per trattare il nuovo contratto attualmente in scadenza: si lavorerà su una base annuale - magari con opzione per un'altra stagione - a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.