L'assenza di Dries Mertens nell'ultimo periodo si è fatta sentire fortemente in casa Napoli. Il belga si è infortunato dopo pochi minuti nella sfida contro l'Inter dello scorso 16 dicembre. La caviglia di Mertens oggi sta molto meglio, da Castel Volturno filtra ottimismo e il peggio è oramai alle spalle.



Oggi Mertens verrà valutato nuovamente ma sembra quasi impossibile una sua presenza tra i convocati di Udine per la sfida di domani. Così l'obiettivo è quello di esserci - almeno per uno spezzone finale di gara - contro l'Empoli mercoledì in vista della Coppa Italia, per poi arrivare al meglio per le sfide contro la Fiorentina (domenica 17 gennaio) e soprattutto per la Supercoppa contro la Juve il 20 gennaio.