La trasferta di Milano per il Napoli è stata una vera e propria disfatta. Non solo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter, ma anche la squalifica per Insigne e l'infortunio di Mertens. Per quest'ultimo è stato rilevato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo terrà fuori dal campo per almeno tre settimane.



In questo momento Mertens è ad Anversa, presso la clinica "Move to Cure", dove c'è già Osimhen da qualche giorno. Il belga proseguirà il percorso riabilitativo e farà rientro in Italia il 29 dicembre, quando il Napoli riprenderà gli allenamenti in vista della gara del 3 gennaio contro il Cagliari. L'obiettivo è quello di rientrare al top per la Supercoppa del 20 gennaio contro la Juventus.