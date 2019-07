Dies Mertens, attaccante del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro a Dimaro Folgarida.



OBIETTIVI - "Pronti per qualcosa di importante? Sì, siamo cresciuti come club e società, ma anche per i ragazzi, sono al settimo anno qui e ho visto cambiare la squadra ma anche la visione dei tifosi, mi fa piacere".



CAMBIO MODULO - "Penso che l'anno scorso ho provato di fare il meglio come tutti i ragazzi della squadra, credo che il secondo anno di Ancelotti possa avere un vantaggio. Tutti sappiamo cosa fare".



ANCELOTTI - "Partire con lo stesso allenatore un vantaggio? Può esserlo sì. Comunque siamo finiti tanti punti dietro la Juve, dispiace: bisogna battere tutti, poi vedremo dove arrieremo".



MANOLAS - "Sta facendo bene con noi, è veloce e forte con la palla, però abbiamo perso Albiol e abbiamo altri calciatori alle spalle di Kostas: speriamo possano trovarsi tutti bene".



SCUDETTO - "Vogliamo allenarci bene e dare il 100%, per il resto si vedrà gara dopo gara. Stiamo crescendo, poi vedremo dove finiremo".



SARRI ALLA JUVE - "Ero felice per lui quando ha vinto l'Europa League, a me ha dato sempre tutto. Ho visto il calcio in modo diverso grazie a lui. Dopo, dico la verità, dispiace perché lui ha sempre parlato bene del Napoli. Poi è andato alla Juve, ora è un avversario ma spero che venga nello spogliatoio a salutarci perché a me ha dato tanto. Ho un sogno nel cuore come tutta Napoli? Sicuramente, ora stiamo parlando di Sarri. Magari gli si può fare una domanda: sarebbe più bello vincere uno scudetto a Napoli oppure alla Juve?".



LUKAKU - "E' un grande calciatore e un ottimo amico: non so dove può finire, non so se resta allo United".



TRATTATIVA PER JAMES - "La società cresce e dobbiamo essere felici, abbiamo ancora margini di crescita. L'anno scorso con Fabian abbiamo fatto un grande colpo, ora continuiamo così".