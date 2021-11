Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la volontà di Dries Mertens sarebbe quella di rimanere a Napoli. Il contratto ha attualmente un ingaggio di 4.8 milioni l'anno. In scadenza nel 2022. C'è una clausola secondo cui il giocatore potrebbe restare un altro anno alle stesse cifre e può essere esercitata entro giugno. Priorità dei partenopei è quella di ridurre il monte ingaggi. La scelta sul rinnovo di Dries Mertens verrà presa in primavera, anche in base alla qualificazione o meno alla prossima Champions League.