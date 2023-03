Dopo la pausa per le nazionali Napoli-Milan sarà il match clou della 28esima giornata di Serie A: se il verdetto del confronto di domenica 2 aprile sarà – per questioni di classifica – più decisivo per la stagione dei rossoneri, per entrambe le squadre la gara di campionato sarà un test in vista dei quarti di finale della Champions League. La formazione di Spalletti si presenterà al Maradona con un “rilassante” + 19 sul secondo posto, mentre Pioli sa che ogni passo falso potrebbe costare la zona Champions e i campani sono favoriti sulla lavagna scommesse a quota 1,77, mentre per il pareggio e il segno 2 si sale rispettivamente a quota 3,65 e 4,75. Dieci giorni dopo la gara del Maradona le due squadre si sfideranno di nuovo a San Siro, ma per l’andata dei quarti di Champions League: in vista della partita di mercoledì 12 aprile il Napoli avrà ancora i pronostici dalla sua, ma il segno 2 è alto a quota 2,24 sulle quote, contro il pareggio a 3,35 e il segno 1 a 3,20. Una differenza che è molto più ampia se si analizza il testa a testa in chiave passaggio del turno. Chi si qualificherà per le semifinali? I campani sono proposti a quota 1,40, i rossoneri devono sfidare ancora i pronostici e sono proposti tra le top 4 della Champions League a 2,80.