Sabato sarà il giorno di Napoli-Milan, con l'incrocio che profuma di passato vincente con Carlo Ancelotti. Questo il commento della società rossonera sul sito ufficiale: "Proprio così, arriva subito. Carlo come allenatore avversario. Carlo impossibile da considerare avversario. Carlo che non allena più contro il Milan da 17 anni, da quando, nel febbraio 2001 a Torino, una squadra rossonera in difficoltà fece marcare Zidane a uomo da Kaladze. Sabato si giocherà al San Paolo. Ma al ritorno ci sarà una grande accoglienza per lui, acclamato dal San Siro rossonero anche quando veniva a Milano come allenatore della Juventus. Intanto il nuovo Milan va a Napoli per una grande sfida. Rino Gattuso, insieme a Leonardo e Maldini: tutto il Milan vuole essere all'altezza della situazione".