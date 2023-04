Domani in scena il secondo atto di Napoli-Milan, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il match d'andata ha visto festeggiare i rossoneri a San Siro che hanno battuto la squadra di Spalletti per 1-0. Ci si prepara alla sfida, questa sarà la giornata decisiva per sciogliere alcuni dubbi, per vedere come stanno i calciatori e preparare al meglio una partita che può valere una stagione intera, da un lato e dall'altro.



IL PROGRAMMA - Il Napoli si ritroverà questa mattina a Castel Volturno per l'allenamento che inizierà alle ore 11:00. Stesso orario per il Milan, chiaramente qualche chilometro più lontano dalla Campania. Il tutto documentato da Calciomercato.com. Due mattinate che saranno fondamentali per i due allenatori: Pioli dovrà capire come sta Giroud, alle prese con un problema al tendine d'Achille, Spalletti invece prepara il rientro del suo Osimhen, alla prima da titolare dopo l'infortunio di quasi tre settimane fa. Nel pomeriggio ci saranno le conferenze stampa presso lo Stadio Diego Armando Maradona, dove parleranno Luciano Spalletti e Juan Jesus alle ore 18 e Stefano Pioli alle ore 19. Napoli-Milan è già iniziata.