Il Viminale osserverà con molta attenzione il comportamento delle tifoserie di Milan e Napoli all'interno ed all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona in occasione della partita delle 20.45 Napoli-Milan.



Secondo quanto riportato da Il Mattino, in caso di scontri potrebbe scattare il divieto di trasferta per le due gare europee di Champions League con ulteriori restrizioni rispetto a quelle già indicate dall'Osservatorio.



Allerta massima, quindi, da parte delle forze dell'ordine che presiederanno tutto il percorso di avvicinamento all'impianto e dell'uscita, ma non solo.