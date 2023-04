Il doppio confronto di Champions League traha portato con sé più di una polemica.sia dell'andata che del ritorno. Nel match giocato al Maradona quattro giorni fa (e che ha visto i rossoneri festeggiare per l'approdo in semifinale), non sanzionato dall'arbitro Marciniak,E non è finita lì.- Scoppia il caos sui social, precisamente condell'attaccante del Milan con tanto di elogioUn post che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi napoletani che hanno commentato in tanti.