Napoli-Milan (domenica 2 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Spalletti può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Bereszynski e Demme.

Dall'altra parte Pioli deve fare a meno degli infortunati Kalulu, Messias e Ibrahimovic.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. All. Pioli.