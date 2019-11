Arkadiusz Milik con ogni probabilità non ci sarà sabato sera alla ripresa contro il Milan. L'attaccante polacco aveva saltato la gara con il Genoa e non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale per un problema all'addome. Oggi il Napoli, nel report dell'allenamento, ha fornito la diagnosi dell'infortunio: "Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale".



Salvo sorprese niente San Siro, ma non è l'unico match che rischia di saltare: incerti i tempi di recupero, Milik è in dubbio anche per la sfida di Champions League con il Liverpool.