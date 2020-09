Arkadiusz Milik rimane in uscita. Il ds Cristiano Giuntoli si è detto ottimista per la sua cessione, magari in prestito con riscatto già fissato, allungando il contratto con il Napoli per poi poterlo cedere con più calma. L'Everton di Carlo Ancelotti si è interessato tramite gli agenti, ma oggi non è un'operazione rapida, perché i Toffees devono vendere Kean: una soluzione va trovata, perché il polacco è fuori dal progetto e rimarrebbe anche fuori dalla lista per l'Europa.