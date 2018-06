Torna a parlare Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale polsatsport.pt sugli imminenti Mondiali.



"Cerco di dare il massimo in questi allenamenti e voglio essere pronto per il torneo.

Prima dell'inizio del torneo ci sono altre due gare in cui voglio dare il massimo. Voglio fare di tutto per essere pronto al cento per cento nel caso fossi schierato dal primo minuto contro il Senegal. Nonostante gli infortuni, dentro di me sentivo che sarei stato convocato per il Mondiale".