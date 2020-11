Il rapporto tra Milik ed il Napoli si è concluso lo scorso mese di agosto. Il club non è riuscito a vendere il giocatore, che non ha accettato il rinnovo ed il suo contratto scadrà il prossimo giugno 2021. Ma l'obiettivo da parte del Napoli e del centravanti polacco è lo stesso: trovare una soluzione a gennaio perché De Laurentiis non vuole perderlo a zero e Milik ha nel mirino gli Europei con la Polonia, quindi ha bisogno di giocare.



Tra le squadre pronte a puntare su di lui ecco spuntare l'Inter. I nerazzurri stanno pensando a lui, che potrebbe giocare sia di fianco a Lukaku che Lautaro. L'Inter potrebbe intavolare uno scambio con il Napoli. Arrivato Bakayoko sono chiusi gli spazi per Vecino, così prende quota l'ipotesi di inserire come contropartita un giocatore capace di alternarsi con Mertens, ovvero Eriksen o Nainggolan nel ruolo di trequartista. Lo riporta oggi Tuttosport.