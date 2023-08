Bernardo de Souza il sostituto di Kim. Il Napoli ha il suo nuovo difensore centrale da una decina di giorni ed ecco che arrivano le prime parole in conferenza stampa del giovane brasiliano:- "Il numero 3 me lo porto dai tempi del Flamengo, era il numero di Kim qui a Napoli e ne ho grande rispetto".- "Ho lavorato molto in Brasile affinché grandi squadre come il Napoli mi chiamassero- "Mi ispiro a Thiago Silva. I miei punti di forza sono la velocità, le coperture, la tecnica e la grinta".- "Mi piace giocare sia centrale che a sinistra. Preferisco la prima, ma se serve posso fare anche il terzino".- "Ho parlato con Juan Jesus, lui e Mario Rui mi stanno aiutando sia in campo che fuori".- "Il calcio italiano è famoso per essere di alto livello, c’è un campionato di qualità, difensivo, una caratteristica che aiuta noi difensori a sceglierlo".- "Sto studiando italiano, ho parlato poco con Rudi Garcia. Mi aiuterà a migliorare e avere più punti di forza. Lui e anche gli altri componenti dello staff".- "Ho lavorato sodo in Brasile sui colpi di testa. Nell’ultima stagione non ne ho fatti troppi, ma spero di farne di più con il Napoli".- "Il gruppo mi ha accolto alla grande, non vedo l’ora di fare l’esordio al Maradona con questa maglia".- "Non vedo l'ora, sono molto ansioso, carico ed emozionato di fare il mio esordio con la maglia del Napoli al Maradona".