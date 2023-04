In primis il risultato fortemente deludente, con questoUna squadra mai in partita quella di Luciano Spallettiche, orfana di Osimhen, non è mai riuscita a rispondere ad un avversario che invece andava a tutt'altra velocità.al Maradona è venuta fuori quasi esclusivamente la voce del settore ospiti, con i sostenitori rossoneri che si sono fatti sentire con forza e costanza dal primo all'ultimo minuto di gioco.- Nonostante il duro ko, resta una stagione fortemente positiva per il Napoli. C'è uno scudetto che si avvicina (la Lazio seconda dista ancora 16 punti) e quanto raccolto fino ad oggi non può che portare entusiasmo. EppureDivieto che il presidente del Napoli non ha intenzione di modificare e così ecco che si arriva allo scontro.- Oggi Napoli-Milan è iniziata con tante ore di anticipo per i tifosi partenopei, dato che dalle 16:30 c'è stato il via dellacon tanto di enormi bandiere e fumogeni azzurri che sono spiccati per un paio d'ore. Cori contro il patron:Per poi continuare all'interno del Maradona, dove era previsto uno sciopero del tifo ed invece si sono alzati altri cori:Bruttissimo l'episodio che si è registrato con aggiunta diLa partita è passata in secondo piano e sono proseguiti, specialmente nel finale di match, glimagari c'è bisogno di fare tutti gli interessi comuni. La società ha bisogno dei tifosi e bisognerebbe capirne le esigenze, ma Spalletti e la sua squadra hanno bisogno dei loro sostenitori e questi ultimi dovrebbero far sentire indipendentemente da tutto il loro calore. C'è un finale di stagione da affrontare, uno scudetto molto vicino e un sogno Champions da inseguire. Tutti insieme.