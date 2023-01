Il Napoli di Luciano Spalletti segna un altro record anche senza giocare. Con il pareggio ottenuto dal Milan contro il Lecce e con la vittoria di ieri sera per 5-1 contro la Juventus, gli azzurri sono già aritmeticamente certi di chiudere la 18esima giornata a +9 dal secondo posto. Un dato quasi unico perché soltanto un'altra volta nell'era dei tre punti in Serie A una squadra è arrivata con un gap così ampio a questo punto della stagione.



SPALLETTI COME ALLEGRI - Un dato statistico che i tifosi del Napoli conoscono bene perché a -9 dalla vetta alla 18esima giornata della stagione 2018-19 c'erano proprio gli azzurri di Carlo Ancelotti che vedevano e rincorrevano in vetta alla classifica proprio Massimiliano Allegri che guidava la Juventus al primo anno di Cristiano Ronaldo in Serie A.



DA SCUDETTO - Allegri quell'anno aggiornò un record che apparteneva ad Antonio Conte, che alla 18esima si trovò a +8 per ben due occasioni, nella stagione 2012-13 sul Napoli e nel 2013/14 sulla Roma. A +7 si fermò l'Inter di Mancini nel 2006/07 e la Juve di Allegri del 2016/17, entrambe nei confronti della Roma di Capello che deteneva il record nella stagione 2000/01 a +6 sulla Juve. Cos'hanno in comune tutti questi anni? Chi era davanti con un gap così ampio a questo punto della stagione alla fine ha vinto lo scudetto. A Napoli non si nascondono più, ma gli scongiuri possono partire.