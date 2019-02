Come già accaduto contro il Torino, secondo Il Mattino, Carlo Ancelotti ha scelto di non portare il Napoli in ritiro a Castel Volturno il giorno prima della gara europea contro lo Zurigo: "Niente ritiro ieri sera a Castel Volturno, gli azzurri si ritroveranno direttamente questa mattina per l'ultima sgambatura"