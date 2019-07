Secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe fatto un "sondaggio indiretto" con l'Inter per Icardi, sentendosi rispondere un prezzo fissato in 80 milioni di euro. Al momento non c'è nessuna offerta di Aurelio De Laurentiis. La trattativa ha un altro vero ostacolo da superare, rappresentato dalla vecchia questione legata ai diritti d'immagine: l'argentino è legato al suo sponsor tecnico per altri 8 anni da un contratto che non può essere sciolto. E, ovviamente, tenendo in considerazione la politica societaria del Napoli legata alla gestione dei diritti d'immagine non può essere considerato un fattore da poco.