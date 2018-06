Il mercato è del Napoli ruota anche intorno alla questione portieri: oltre alla trattativa per Meret, i colleghi di Radio Crc fanno un nome nuovo per i pali partenopei: Igor Akinfeev, esperto portiere del Cska Mosca, in scadenza a giugno prossimo. La società russa può vendere il giocatore a prezzo vantaggioso per evitare la sua uscita a 0 nel 2019.