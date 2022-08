L'estate della rivoluzione non è ancora finita. In casa Napoli ci sarà ancora spazio per cambiamenti profondi da qui al primo settembre, che riguarderanno tutte le zone di campo della squadra di Luciano Spalletti. A cominciare dalla porta, con Alex Meret sempre più vicino alla cessione e nomi importanti seguiti dal ds Cristiano Giuntoli: oltre a Kepa, per cui ci sono stati contatti col Chelsea, c'è un discorso aperto col Paris Saint-Germain per Keylor Navas.