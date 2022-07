Simeone e Raspadori non sono due obiettivi che si autoescludono per il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport il club azzurro sta lavorando alle due operazioni in parallelo con l'arrivo del Cholito che non esclude quello della punta del Sassuolo. Quello che cambia è il discorso economico perché per arrivare ad entrambi servirà un forte sforzo economico.