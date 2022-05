In casa Napoli ci sono alcuni nodi da sciogliere in vista della nuova stagione. Tra questi il futuro di Fabián Ruiz. Il contratto dello spagnolo scadrà a giugno 2023 e la società partenopea non ha intenzione di perdere un altro calciatore a parametro zero, così c'è bisogno di un passo in avanti o di uno indietro. Dunque, o sarà rinnovo o cessione immediata, con alcuni club spagnoli pronti a presentare l'offerta.



Sembra esserci uno sviluppo della situazione. ​Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, nella prima serata di ieri Fabián Ruiz è arrivato all'Hotel Britannique di Napoli dove ha incontrato il presidente De Laurentiis. I due hanno cenato insieme e presumibilmente avranno toccato l'argomento rinnovo del contratto.