Rudi Garcia comincia a dispensare consigli ai suoi dirigenti in vista del mercato. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport Deutschland, il Napoli è molto interessato al centrocampista classe '97 Lucas Tousart, appena retrocesso con l'Hertha Berlino dalla Bundesliga dopo una stagione in cui è riuscito comunque a fare 6 gol e fornire 3 assist in 34 partite. Sono previsti ulteriori colloqui e negoziati tra le due società, che hanno anche discusso della possibilità per gli azzurri di inserire una contropartita tecnica per ridurre il costo dell'operazione. Il giocatore individuato è Diego Demme, che già con Luciano Spalletti era finito ai margini ed è stato poco impiegato dal tecnico di Certaldo.