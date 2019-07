Mauro Icardi si trova in un limbo particolare. L'Inter lo ha scaricato senza troppi complimenti, stanca degli atteggiamenti dell'ultima stagione. E nonostante le dichiarazioni d'amore del giocatore argentino, i nerazzurri non hanno fatto un passo indietro. Così ora prende corpo l'ipotesi dell'addio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe scelto di ascoltare anche la proposta del Napoli. Dunque, non c'è più solamente la Juventus come pretendente credibile per l'argentino. Il duello tra azzurri e bianconeri è pronto ad infiammarsi nuovamente.