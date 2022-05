Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo. Sono praticamente già chiusi i primi due colpi, Olivera e Kvaratskhelia. Un nodo da sciogliere sarà quello relativo al portiere, con il contratto di Ospina in scadenza e Meret in bilico.



Un nome seguito in casa Napoli è quello di Gollini, che non è stato riscattato dal Tottenham e farà rientro all'Atalanta ma con l'intenzione di andare nuovamente via. Altro prestito con diritto di riscatto oppure cessione a titolo definitivo. La cifra fissata per la cessione è 15 milioni di euro. Il Napoli, dunque, ci sta facendo più di un pensiero. Ingaggio alla portata per le linee guida dettate da De Laurentiis. 1 milione di euro al portiere che gradirebbe la piazza, l'allenatore e sarebbe felice di rientrare in Italia dopo quest'anno in Premier. Lo riporta oggi Il Mattino.