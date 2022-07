Il Napoli deve guardarsi intorno a causa della delicata situazione che riguarda Kalidou Koulibaly: non può bastare Ostigard per sopperire all'eventualità di una partenza del genere. Un'idea è quella di virare su Kim Min-Jae, già sondato a gennaio quando poi è arrivato Tuanzebe. Il classe 1996 del Fenerbahce piace in ottica futuro, e piacerebbe anche di più Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, che però presenta qualche difficoltà in più.



MOSSA ASPIRINE - Hincapié, tuttavia, è in trattativa per rinnovare il contratto con i tedeschi, cosa che renderebbe una trattativa per il suo acquisto decisamente più difficile