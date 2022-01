Con l'arrivo di Tuanzebe, il mercato del Napoli vive una fase di stallo. Il ds Giuntoli è comunque vigile, in attesa di un'occasione che potrebbe presentarsi nelle prossime due settimane.



Quest'occasione porta il nome di Nicolás Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax, da tempo seguito dal Napoli. L'argentino ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, a giugno 2023. Stando a quanto riporta oggi Tuttosport, Spalletti ha indicato Tagliafico come arrivo di gradimento C'è distanza di circa 10 milioni tra richiesta ed offerta con l'Ajax che ne chiede 18. Saranno settimane calde le prossime, eventualmente i discorsi potrebbero essere rimandati all'estate.