"Assente Osimhen per uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo". Questo quanto comunica il Napoli dopo la seduta di allenamento odierna, con il terzino portoghese che non vede ancora il rientro e il bomber nigeriano che tiene leggermente in apprensione per domenica, ma trattandosi di influenza ed essendo mercoledì c'è tutto il tempo per guarire. Condizioni comunque da monitorare per il capocannoniere del campionato.