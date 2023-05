Victor Osimhen è stato avvistato questa mattina a Berlino e in Germania non si fa che accostarlo al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Bild quello del nigeriano dovrebbe essere un semplice viaggio di piacere, visto che la sua compagna Stephanie è nata e cresciuta a Wolfsburg. Ma è proprio la ragazza a spingere per un ritorno di Osimhen in Germania, in modo da far crescere la figlia Hailey vicino alla sua famiglia.