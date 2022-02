Il Napoli quest'anno ha dovuto rinunciare per tanto tempo al suo uomo più significativo. Victor Osimhen si è fermato lo scorso 21 novembre nel corso di Inter-Napoli, quando in quello scontro con Skriniar riportava una frattura multipla al volto. Il rientro è stato graduale, chiaramente c'è voluto tempo per ritrovare la forma migliore.



C'è un dato di Osimhen che non soddisfa abbastanza e nel quale stasera potrà rilanciarsi in parte. Contro le squadre che occupano le prime posizioni (almeno fino all'ottava) quest'anno non è mai andato a segno. Ha affrontato Juventus, Inter (due volte), Fiorentina e Roma senza fare gol. Ha la giustificazione di aver saltato Lazio, Atalanta, Milan e Juventus causa infortunio tra dicembre e gennaio. Questa sera avrà l'occasione di trascinare il Napoli.