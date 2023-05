“Per prendere Osimhen Giuntoli ha tenuto il giocatore chiuso tre giorni in albergo insieme a lui”. Tutto vero. A raccontare il retroscena è Giandomenico Costi, ex ds del Carpi e amico di Giuntoli che iniziò facendogli da consulente, in un’intervista a Tuttosport ha spiegato che così Giuntoli riuscì a superare la concorrenza del Liverpool.