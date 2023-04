Sarà il Napoli migliore possibile in Champions contro il Milan: l'appuntamento è di quelli che mettono i brividi, in palio l'accesso tra le prime 4 d'Europa, e non sono ammessi errori. Tuttavia, il tecnico Luciano Spalletti deve fare i conti con una spinosa questione: l'attacco è spuntato.



NO-SIMHEN - "Niente miracolo", ha titolato l'edizione odierna de Il Mattino, riferendosi all'ormai probabilissima assenza del bomber nigeriano per la gara di San Siro. Troppo grande il rischio di una ricaduta, visto e considerato che a distanza di una settimana si gioca la partita di ritorno al Maradona, e per quella Osimhen dovrebbe essere agevolmente schierabile. Il numero 9 ha postato stamani un'immagine sul campo di allenamento che ne ritrae gli scarpini da calcio assieme alla didascalia "Dio è il più grande", ma sembra che neanche appellarsi ai piani alti gli possa valere un gettone al Meazza. Stadio maledetto per lui in questa stagione.



SI-MEONE? NEANCHE - Chi invece ha segnato in casa del Milan in campionato è Giovanni SImeone, che però ha accusato a Lecce un risentimento muscolare alla coscia destra. Difficile pensare che possa essere in grado di scendere in campo fra tre giorni, dunque ci sarà spazio per Raspadori, rientrato solo pochi giorni fa dopo un mese e mezzo di assenza dai campi per via di una distrazione alla coscia sinistra. L'ex Sassuolo non al top della condizione è l'unica carta a disposizione di Spalletti, che si appellerà alla vena realizzativa in Champions di Raspa (4 gol e 2 assist in 5 partite)