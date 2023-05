La festa è solo rimandata. Albasterà un punto giovedì a Udine per festeggiare la vittoria del terzo scudetto della sua storia. Un traguardo che rappresenta un punto di partenza per aprire un ciclo vincente con Spalletti in panchina. Ma i tifosi azzurri si domandano se sarà ancoraa guidarli considerando le tante richieste per il nigeriano.Victor trascina con la sua straordinaria grinta in campo e fuori. Da ottimo attaccante a leader grazie alla guida di Spalletti. L’ex Lille é un giocatore ambizioso, vuole fermamente vincere tanti trofei. Sarebbe felice di riuscirvi con il Napoli ma c’è una tentazione forte: il Bayern Monaco. Osimhen ha una certa predilezione per il club di Monaco di Baviera tanto da metterlo in cima alle preferenze per il futuro.- Dalla Francia sono sicuri che l’agente di Osimhen abbia trovato un accordo con il Psg. Ma proprio lo stesso Victor ha messo in stand-by i campioni di Francia perché aspetta il Bayern Monaco. Prima, però, vuole completare la missione scudetto con il Napoli.