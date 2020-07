L'argomento centrale di questi giorni in casa Napoli è sicuramente il possibile trasferimento in maglia azzurra di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano al momento è in forza al Lille, ma la sua permanenza a Napoli potrebbe presto spingerlo verso i colori azzurri.



A darne un'ulteriore conferma ci pensa Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista, ieri c'è stata grande sintonia nell'incontro tra Osimhen e De Laurentiis. I due hanno dialogato in inglese per oltre due ore e il giocatore sarebbe rimasto incantato dal presidente azzurro.