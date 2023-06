È un gioco, lo chiariamo subito. Ma d’altronde se non si gioca e sogna durante l’estate e un calciomercato partito a rilento, allora quando? Forti delle prime richieste di Aurelio De Laurentiis per liberare il suo pupillo, Victor Osimhen, abbiamo provato a ipotizzare che il Psg, il Manchester United o chi per loro, accettasse davvero di spendere 180 milioni per prelevare il capocannoniere della scorsa Serie A. Una pioggia di milioni sotto al Vesuvio, una cifra inedita, di difficile gestione e che ti permetterebbe di comprare di fatto una squadra nuova di zecca. Servendoci delle valutazioni ufficiali di Trasfermarkt, abbiamo provato a ‘rifare’ il Napoli con 180 milioni. Ne abbiamo spesi 183 per i nuovi 11 giocatori titolari, formando una squadra che si schiera con un ambizioso 4-2-3-1 e che, scommettiamo, se la giocherebbe con tutte. Eccola nella nostra GALLERY .